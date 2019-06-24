В Саратовской области мужчину посадили на год за кастет

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-24T14:12:14+03:00

Он будет отбывать срок в исправительной колонии

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Суд признал виновным 42-летнего жителя Аткарска в незакнном изготовлении касмтета, несоблюдении административных учреждений.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, днем 18 апреля 2019 года мужчина изготовил кастет, находясь на правом берегу реки Медведицы, в 520 метрах от железнодорожного моста.

Ранее суд установил в отношении него административные ограничения, которые гражданин не соблюдал.

Ему назначила 1 год и 1 месяц исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU