В Ершове мужчина не смог найти свои деньги и убил сожительницу
Суд признал 39-летнего жителя Ершова виновным в причинении смерти по неосторожности.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 27 февраля 2019 года мужчина поругался со своей 38-летней сожительницей. Он не мог найти деньги, которые копил для покупки билета — на заработки.
Гражданин ударил возлюбленную по лицу, та упала и ударилась об холодильник.
Никто из пары не обратил внимание на эту травму, однако через пару дней женщине стало плохо и она впала в кому. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось.
Еще до окончания следствия гражданин признал свою вину.
Ему назначили год ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU