В Ершове мужчина не смог найти свои деньги и убил сожительницу

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-24T13:59:06+03:00

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Суд признал 39-летнего жителя Ершова виновным в причинении смерти по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 27 февраля 2019 года мужчина поругался со своей 38-летней сожительницей. Он не мог найти деньги, которые копил для покупки билета — на заработки.

Гражданин ударил возлюбленную по лицу, та упала и ударилась об холодильник.

Никто из пары не обратил внимание на эту травму, однако через пару дней женщине стало плохо и она впала в кому. Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось.

Еще до окончания следствия гражданин признал свою вину.

Ему назначили год ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU