2019-06-24T13:56:21+03:00
Общество

Панков: Володин корректно защитил учителя из Самары

Спикер Госдумы предложил министру образования Васильевой разъяснить ситуацию по низкой зарплате работников образования
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Спикер Володин корректно защитил учителя из Самары. Она внесла министру образования предложение сделать ставку в образовании: чтобы была не пять-шесть тысячи, а выше минимальной. Министр административно начала давить на учителя, кто кому обязан. Володин предложил министру корректно разъяснить всем присутствующим позицию. Васильева извинилась перед учителем. И вынуждена была по инициативе спикера вернуться к низкой зарплате в образовании и, тем более, молодым специалистам. Как раз и зал, и спикер говорили министру о низких зарплатах. Володин констатировал: так ответ и не получен, сколько молодой специалист получит, придя в школу. Зал встретил ответ овациями. Это говорит, что Володин поднял общую проблему, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк «Открытие»: молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы
В Саратове трамвай №3 сошел с рельсов
В Саратове мужчина разобрал остановочный павильон
Клещи покусали 483 жителя Саратовской области
Саратовский «Стройинтерсервис» задолжал работникам 651 тыс. рублей зарплаты
У рецидивиста из Ртищево отобрали сына
В мэрии подтвердили введение безналичного расчета в автобусах Саратова
Начальник антинаркотического отдела полиции Энгельса попался на подкидывании наркотиков
В Саратовской области мужчину посадили на год за кастет
В Ершове мужчина не смог найти свои деньги и убил сожительницу
Ветеринары не зафиксировали массовой гибели ежей на Кумысной поляне
В субботу и воскресенье центр Саратова перекроют из-за «Розы ветров»
Авторы лучших проектов по благоустройству Саратова получит 100 тыс. рублей
Саратовская спортсменка стала чемпионкой России по триатлону
В Саратове обнаружен новый способ мошенничества с банкоматом
Для нового онкоцентра спроектируют развязку на улице Шехурдина
Панков: В Госдуме проходят большие парламентские слушания по образованию
Саратовскому пожарному объявлена благодарность за ликвидацию возгорания на Чапаева
В Саратове готовятся к отмене пластиковых проездных билетов
Саратовские гребцы завоевали девять медалей Всероссийских соревнований
В Саратове рецидивист украл у женщины электроприборы