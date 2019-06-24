Панков: Володин корректно защитил учителя из Самары

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-24T13:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Спикер Володин корректно защитил учителя из Самары. Она внесла министру образования предложение сделать ставку в образовании: чтобы была не пять-шесть тысячи, а выше минимальной. Министр административно начала давить на учителя, кто кому обязан. Володин предложил министру корректно разъяснить всем присутствующим позицию. Васильева извинилась перед учителем. И вынуждена была по инициативе спикера вернуться к низкой зарплате в образовании и, тем более, молодым специалистам. Как раз и зал, и спикер говорили министру о низких зарплатах. Володин констатировал: так ответ и не получен, сколько молодой специалист получит, придя в школу. Зал встретил ответ овациями. Это говорит, что Володин поднял общую проблему, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU