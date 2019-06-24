В субботу и воскресенье центр Саратова перекроют из-за «Розы ветров»

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-24T13:54:40+03:00

На праздник выпускников ожидается до 10 тысяч человек

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Праздник выпускников «Роза ветров – 2019» пройдет 29 июня. Для безопасности его участников в этот день, а также 30 июня будут ограничено движения транспорта и парковка на нескольких улицах в центре Саратова.

Как уточнили в городской администрации, остановка и стоянка машин с 00.00 29 июня до 06.00 30 июня запрещена:

- на Театральной площади на участке дороги от Радищева до М.Горького,

- на участке улицы Киселева от ул. Чапаева до М.Горького.

Кроме того, временное ограничение движения транспорта вводится с 00.00 29 июня 2019 года до 06.00 30 июня 2019 года на следующих участках:

- Московская на участке дороги от Соборной до ул. Вольской,

- М.Горького на участке дороги от Б.Казачьей до Кутякова,

- Радищева на участке дороги от Кутякова до Театральной площади,

- Театральная площадь на участке дороги от Радищева до М.Горького,

- Первомайская на участке дороги от Соборной до Радищева.

ИСТОЧНИК KP.RU