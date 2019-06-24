Авторы лучших проектов по благоустройству Саратова получит 100 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-24T14:29:59+03:00

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Сегодня, 24 июня, в администрации города рассказали о новом конкурсе по преображению Саратова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» с совещания, в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году будет обновлен проспект Кирова.

Однако на этом преображение города не закончится. Для того, чтобы почерпнуть новые идеи, будет проведен конкурс «Изменим город вместе!». На совещании в мэрии было заявлено, что участвовать может любой желающий: организация, студент. Он предложат свое видение сквера Марины Расковой, парка имени Юрия Гагарина, площади имени Кирова, а также территории будущего пляжа на Новой Набережной.

- У нас появятся предварительные решения, которые лягут в основы проектов. Я назвал четыре, потом будут еще. Нам бы хотелось видеть не только описательную часть, визуализацию, ну и по-хорошему, публичный и понятный макет. Это станет преимуществом для участника, — уточнил мэр Михаил Исаев.

Победителям, которых будет четверо, обещан приз в размере по 100 тыс.рублей. В жюри войдут специалисты различных возрастов, а также участники общественного совета, по территориям.

Замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектура Антон Корнеев рассказал о правилах конкурса.

- Сам конкурс продлится от 4 до 6 недели, до середины июля надо подать заявку. Техзадание будет размещено на сайте мэрии, — заявил он.

Всего в городе насчитывается 40 территорий, которые требуют благоустройства или реконструкции. Источником финансирования будут бюджетные и небюджетные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU