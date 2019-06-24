Саратовская спортсменка стала чемпионкой России по триатлону

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-24T12:57:13+03:00

Она завоевала золото на Олимпийской дистанции

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Спортсменка из Саратова стала чемпионкой России по триатлону.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве спорта, туризма и молодежной политики области, Александра Разаренова выступила на Олимпийской дистанции.

Александра Разаренова — мастер спорта международного класса. Она принимала участие в ХХХ летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и ХХХI летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Кроме этого, мастер спорта России Даниил Кондрашов и Антон Спиридонов завоевали серебряную и бронзовую медали.

Даниил Кондрашов стал серебряным призером Первенства России по триатлону в категорий 16-19 лет на дистанции спринт. Антон Спиридонов завоевал бронзу в категории 15-17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU