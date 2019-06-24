В Саратове обнаружен новый способ мошенничества с банкоматом

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-24T14:35:19+03:00

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В Кировском районе Саратова в отдел полиции с заявлением обратилась 35-летняя женщина. Она пояснила полицейским, что днем в торговом центре на улице Зарубина с ее банковской карты было похищено 5 тысяч рублей. Женщина просто вставила карту в банкомат, как ей пришло сообщение о списании денег.

После просмотра записей камер наблюдения сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве задержан 20-летний саратовец. Ранее он уже был судим за кражу. Оказалось, он использовал новую схему похищения денег с карт.

- Злоумышленник подходит к банкомату и без ввода пин-кода и прикладывания карты настраивает его на конкретную операцию. Например, пополнение мобильного счета на 5000 рублей. Затем, когда все реквизиты введены и банкомат просит вставить карту для оплаты, мошенник отходит от устройства. Из-за длительного тайм-аута операции (до 90 секунд) стоящий за ним человек видит сообщение «вставьте карту и введите пин-код» – не подозревая, что речь идет о чужой операции, а не о входе в систему. Если ввести карту и свой пин-код, то ваши деньги будут списаны и переведены на счет афериста, - рассказали в ГУ МВД по Саратовской области.

Чтобы не стать жертвой подобного мошенничества нужно обязательно перед началом работы с банкоматом нажать на нем кнопку Cancel или «Отказ» – это отменит текущую операцию.

Если деньги уже списали, нужно звонить по сервисному номеру 900 или немедленно обращаться к сотруднику банка. А также сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону "02" (с мобильного - "102").

ИСТОЧНИК KP.RU