2019-06-24T11:52:53+03:00
Общество

Для нового онкоцентра спроектируют развязку на улице Шехурдина

Решение об этом одобрили депутаты гордумы
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Депутаты городской думы Саратова согласовали проектирования дорожной развязки на улице Шехурдина, где будет построен онкоцентр.

Решение одобрено 24 июня на заседании комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам и вынесено на заседание гордумы.

На бывших землях НИИ ЮГО-Востока в районе улицы Шехурдина в Ленинском районе Саратова в конце текущего года планируется начало строительства онкологического центра. Под это выделено 14 га земли, однако они еще не переведены в земли, где разрешено строительство медучреждений.

- Это еще предстоит сделать, – отметил на заседании заместитель главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев. Будут вноситься изменения в правила землепользования и застройки.

Первые 4,1 млрд на строительство онкоцентра выделил в начале года премьер Дмитрий Медведев.

Ранее здесь планировали строительство нового городского парка «Швамбрания» и спортсооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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