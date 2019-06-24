Для нового онкоцентра спроектируют развязку на улице Шехурдина
Депутаты городской думы Саратова согласовали проектирования дорожной развязки на улице Шехурдина, где будет построен онкоцентр.
Решение одобрено 24 июня на заседании комиссии по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам и вынесено на заседание гордумы.
На бывших землях НИИ ЮГО-Востока в районе улицы Шехурдина в Ленинском районе Саратова в конце текущего года планируется начало строительства онкологического центра. Под это выделено 14 га земли, однако они еще не переведены в земли, где разрешено строительство медучреждений.
- Это еще предстоит сделать, – отметил на заседании заместитель главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев. Будут вноситься изменения в правила землепользования и застройки.
Первые 4,1 млрд на строительство онкоцентра выделил в начале года премьер Дмитрий Медведев.
Ранее здесь планировали строительство нового городского парка «Швамбрания» и спортсооружений.
ИСТОЧНИК KP.RU