2019-06-24T11:50:30+03:00
Общество

Панков: В Госдуме проходят большие парламентские слушания по образованию

Депутаты обсуждают увеличение зарплат преподавателей и нехватку учителей в селах
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

Он процитировал председателя Госдумы Вячеслава Володина.

- «Мы все были учениками, у нас у всех были учителя», - такими словами спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил учителей и открыл большие парламентские слушания. Обсуждаем проблемы отечественного образования. Это и повышение его качества, увеличение зарплат преподавателей, улучшение условий их труда. Говорим и о нехватке учителей в сельских школах. Кадровый голод на селе, к сожалению, остаётся одним из самых непростых вопросов. Как можно говорить о поддержке и развитии сельских школ, если там не хватает специалистов? Молодежь не хочет работать в регионах, все стремятся в центр. Их понять можно. А кто же тогда будет учить наших детей в селах? Как решать эти другие вопросы образования будут решать сегодня в Госдуме.

Приглашена министр просвещения Васильева, а также эксперты и учителя. Будем вместе решать, какие меры нужны для поддержки учителей, для развития сельских школ, привлечения молодых специалистов. Солидная делегация представлена от нашей области. Министр образования Седова и учителя области представляют разные города и формы обучения. Работают интенсивно конспектируют, спорят.

Володин после выступления министра Васильевой внес оживление в работу. Он обратился в зал с просьбой задавать вопросы. Где сам выразил пожелание Президента определиться с малокомплектными школами. А как Минобр трактует эту позицию? Закрывать их как Минфин предлагает, или оставлять? А для этого просит Минобр выпустить нормативные документы, для всех к исполнению. А не по принципу кто как хочет. Поэтому ее нельзя на регион отдавать, так как обеспеченность везде разная. Поэтому правительство РФ должно принять единую нормативные базу. Зал оживился, вопрос для всех болезненный и не решенный. Это вопрос и денежный и жизненный и для детей, учителей, родителей и дальнейшего развития территорий. И пошел открытый диалог встречи, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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