В Саратове готовятся к отмене пластиковых проездных билетов
Уже через неделю, с 1 июля саратовцы смогут пользоваться безналичным способом расчетов в электротранспорте. Как рассказали в МУПП «Саратовгорэлектротранс», с этого дня в точках продаж проездных билетов начнут оформлять электронные проездные.
- Для этого нужно обратиться со своей банковской картой в одну из шести точек продажи проездных билетов СГЭТ: ул. Большая Казачья, 110; ост. Московская; ост. Детский парк; ост. 6-я Дачная; ост. Крымская; ост. пл. Орджоникидзе. Виды проездных (студенческий, пенсионный и гражданский) и их цены не изменятся, - пояснили в компании.
Обращаться можно с 25 июня.
Теперь в электротранспорте достаточно будет поднести карту к терминалу и получить билет с нулевой стоимостью.
Прежние пластиковые проездные пока продаются, но постепенно их полностью заменят на электронные.
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ИСТОЧНИК KP.RU