2019-06-24T11:30:29+03:00
Общество

В Саратове готовятся к отмене пластиковых проездных билетов

С 1 июля будет действовать электронный проездной билет
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Пластиковые проездные в электротранспорте заменят на электронныеПластиковые проездные в электротранспорте заменят на электронныеФото: Екатерина Семенова
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Уже через неделю, с 1 июля саратовцы смогут пользоваться безналичным способом расчетов в электротранспорте. Как рассказали в МУПП «Саратовгорэлектротранс», с этого дня в точках продаж проездных билетов начнут оформлять электронные проездные.

- Для этого нужно обратиться со своей банковской картой в одну из шести точек продажи проездных билетов СГЭТ: ул. Большая Казачья, 110; ост. Московская; ост. Детский парк; ост. 6-я Дачная; ост. Крымская; ост. пл. Орджоникидзе. Виды проездных (студенческий, пенсионный и гражданский) и их цены не изменятся, - пояснили в компании.

Обращаться можно с 25 июня.

Теперь в электротранспорте достаточно будет поднести карту к терминалу и получить билет с нулевой стоимостью.

Прежние пластиковые проездные пока продаются, но постепенно их полностью заменят на электронные.

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При этом стоимость проезда не определена (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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