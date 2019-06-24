Саратовские гребцы завоевали девять медалей Всероссийских соревнований

СЕГОДНЯ 11:26 2019-06-24T11:26:10+03:00

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Вчера, 23 июня, в Казани завершились Всероссийские соревнования по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, сборная Саратовской области получила девять медалей: три золотые и шесть серебряных.

По итогам результатов двое гребцов: полина Трунина и Максим Кучеренко могут быть рекомендованы к выступлению на Первенстве мира. Решение примет тренерский совет.

ИСТОЧНИК KP.RU