Саратовские гребцы завоевали девять медалей Всероссийских соревнований
Состязания прошли в Казани
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Вчера, 23 июня, в Казани завершились Всероссийские соревнования по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, сборная Саратовской области получила девять медалей: три золотые и шесть серебряных.
По итогам результатов двое гребцов: полина Трунина и Максим Кучеренко могут быть рекомендованы к выступлению на Первенстве мира. Решение примет тренерский совет.
ИСТОЧНИК KP.RU