В Саратове рецидивист украл у женщины электроприборы
Сумма ущерба составила 11 тыс.рублей
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 39-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 11 по 13 марта кто-то взломал замок входной двери ее квартире на Лесопильной улице.
Оттуда пропали электрические приборы: триммер, пила, чайник, бухты проводов на общую сумму 11 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 28-летний рецидивист. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU