2019-06-24T11:23:45+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист украл у женщины электроприборы

Сумма ущерба составила 11 тыс.рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 39-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 11 по 13 марта кто-то взломал замок входной двери ее квартире на Лесопильной улице.

Оттуда пропали электрические приборы: триммер, пила, чайник, бухты проводов на общую сумму 11 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 28-летний рецидивист. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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