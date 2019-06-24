В Саратове рецидивист украл у женщины электроприборы

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-24T11:23:45+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 39-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 11 по 13 марта кто-то взломал замок входной двери ее квартире на Лесопильной улице.

Оттуда пропали электрические приборы: триммер, пила, чайник, бухты проводов на общую сумму 11 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 28-летний рецидивист. На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU