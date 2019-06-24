2019-06-24T11:13:08+03:00
Экономика

На Саратовских заводах планируют создать особые экономические зоны

Это позволит привлечь инвесторов
Екатерина Семенова
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Саратовские заводы предложено включить в особые экономические зоны.

Как сообщил замглавы администрации по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев на заседании комиссии гордумы, с такой инициативой в муниципалитет обратилось минэкономразвития региона.

По плану в эту программу могут попасть заводы «Алмаз», «Контакт», «ЦНИИ измерительной аппаратуры» и «Саратовэлектронпроект». Это позволит сохранить имеющиеся рабочие места и создать новые. А также привлечь потенциальных инвесторов.

Вопрос был передан на заседание гордумы, куда планируется пригласить представителей минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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