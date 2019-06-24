На Саратовских заводах планируют создать особые экономические зоны

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-24T11:13:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовские заводы предложено включить в особые экономические зоны.

Как сообщил замглавы администрации по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев на заседании комиссии гордумы, с такой инициативой в муниципалитет обратилось минэкономразвития региона.

По плану в эту программу могут попасть заводы «Алмаз», «Контакт», «ЦНИИ измерительной аппаратуры» и «Саратовэлектронпроект». Это позволит сохранить имеющиеся рабочие места и создать новые. А также привлечь потенциальных инвесторов.

Вопрос был передан на заседание гордумы, куда планируется пригласить представителей минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU