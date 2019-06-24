Поножовщина на Славянской площади: Подозреваемый задержан

СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-24T11:11:44+03:00

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В полиции Саратова рассказали подробности поножовщины на Славянской площади.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, сигнал о вооруженной драке поступил в дежурную часть ДПС в воскресенье, 23 июня, в 22:25.

Во время драки один из учасников был ранен ножом в грудь. Экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Игоря Горбачева и Алексея Аверьянова прибыл на место ЧП. Они задержали 23-летнего жителя Саратова.

Подозреваемого доставили в отдел полиции №1. Пострадавший — 25-летний мужчина — был госпитализирован.

По предварительной версии, причиной конфликта стало ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU