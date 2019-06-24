2019-06-24T11:02:03+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина убил возлюбленную за упрек в недостатке внимания

Гражданин написал явку с повинной
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе задержан 39-летний ранее судимый мужчина по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, от которого та скончалась.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 20 июня он распивал алкоголь со своей 38-летней сожительницей в своей квартире на Моторной улице Саратова. Женщина упрекнула возлюбленного в том, что он уделяет ей мало внимания и вообще, уходил развлекаться без нее.

Разгневанный гражданин ударил даму по туловищу — голове, животу. Та обиделась и ушла к знакомым, где ей стало плохо. Прибывшие медики госпитализировали ее, однако через сутки женщина скончалась.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшей стала тупая травма живота с разрывом селезенки, массивная кровопотеря.

Злоумышленника стражи правопорядка застали по месту жительства. Мужчина не стал отпираться от содеянного и написал явку с повинной.

На него завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове парень за рулем «девятки» сбил мужчину на пешеходном переходе
Под Саратовом пенсионер влетел в «девятку»
Саратовская спортсменка стала чемпионкой России по триатлону
Радаев вышел на минувшей неделе в ТОП-20 популярных губернаторов
Под Саратовом молодой мотоциклист сбил девушку
Саратовцев интересует возможность компенсации за приставку для цифрового ТВ
В Саратове задержан пьяный водитель на дымящемся автомобиле
В Балаково женщина ответит за выброшенного в окно ребенка
Движение на улице Степана Разина закрыли для ремонта теплотрассы
Мотоциклист госпитализирован после аварии с иномаркой в Саратове
В Саратовской области убьют 1,2 тыс. кабанов
В Саратовской области будет сделан месячный запас льготных лекарств
Работника АГЗС в Калининске оштрафовали за небезопасную заправку
В Энгельсе рецидивист угнал машину чужой бывшей супруги
Завтра саратовские школьники узнают результаты ЕГЭ по обществознанию
В Саратове пройдет собрание общественного совета по новому пляжу
Саратовский спортсмен взял серебро чемпионата мира по рукопашному бою