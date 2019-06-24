В Саратове мужчина убил возлюбленную за упрек в недостатке внимания

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-24T11:02:03+03:00

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В Ленинском районе задержан 39-летний ранее судимый мужчина по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью женщины, от которого та скончалась.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 20 июня он распивал алкоголь со своей 38-летней сожительницей в своей квартире на Моторной улице Саратова. Женщина упрекнула возлюбленного в том, что он уделяет ей мало внимания и вообще, уходил развлекаться без нее.

Разгневанный гражданин ударил даму по туловищу — голове, животу. Та обиделась и ушла к знакомым, где ей стало плохо. Прибывшие медики госпитализировали ее, однако через сутки женщина скончалась.

Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти потерпевшей стала тупая травма живота с разрывом селезенки, массивная кровопотеря.

Злоумышленника стражи правопорядка застали по месту жительства. Мужчина не стал отпираться от содеянного и написал явку с повинной.

На него завели уголовное дело, расследование которого продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU