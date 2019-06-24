Саратовская спортсменка стала чемпионкой России по триатлону

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-24T10:51:04+03:00

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С 22 по 23 июня в Альметевске проходил чемпионат России, Первенство России среди юниоров, юниорок 18-23 лет, Первенство России среди юниоров, юниорок 16-19 лет, а также Всероссийские соревнования среди юношей, девушек 15-17 и 13-14 лет.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, первый день состязаний начался с личных гонок.

Три спортсмена, представлявшие Саратовскую область, получили медали. Александра Разаренова завоевала золотую медаль чемпионата России, она выступила на Олимпиской дистанции. Даниил Кондрашов стал серебряным призером Первенства России по триатлону в категорий 16-19 лет на дистанции спринт.

Антонов Спиридонов получил бронзу в категории 15-17 лет.

Состязания собрали 350 спортсменов из более чем 35 регионов страны. По итогам выступлений будут сформированы составы на финал чемпионата мира, Первенство мира по молодежи, юниорам в Лозанну и Спартакиаду учащихся.

ИСТОЧНИК KP.RU