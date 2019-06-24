Радаев вышел на минувшей неделе в ТОП-20 популярных губернаторов

СЕГОДНЯ 10:47 2019-06-24T10:47:28+03:00

Это стало возможным после благодарностей главы региона в адрес Володина

Изменить размер текста: A A

Валерий Радаев выступил с благодарностями в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина после сообщения о возможном базировании в новом аэропорту «Гагарин» авиакомпании «Победа».

- Эта инициатива Вячеслава Викторовича имеет особую важность. Она актуальная, своевременная, ведь уже в августе аэропорт Гагарин начинает свою работу. А главная ее значимость в том, и думаю, это оценят жители региона, что речь идет о бюджетной авиакомпании. Инициатива Володина напрямую связана с темой доступности авиаперелетов для саратовцев. Надеюсь на положительное решение вопроса, - заявил Радаев.

Именно это позволило экспертам фонда Петербургская политика» включить саратовского губернатора в число самых ярких выступлений от глав регионов за 17-23 июня.

Ранее стало известно, что в новом аэропорту Саратова возможно будет базироваться авиакомпания «Победа». Об этом гендиректора компании «Аэрофлот» попросил Вячеслав Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU