Саратовцев интересует возможность компенсации за приставку для цифрового ТВ

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-24T10:42:50+03:00

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За три месяца, с апреля 2019 года, на горячую линию по вопросам цифрового телевидения поступило 3 907 звонков.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики региона, в основном жителей интересует особенности настройки приемников сигнала, возможность получения компенсации за приставку, помощь волонтеров.

Всего в регионе обучены и работают 847 волонтеров, которые помогают настроить телевизоры для получения цифрового вещания. Они оказали помощь уже 1,4 тыс. человек.

Аналоговое вещание в Саратовской области отключат 14 октября.

Напомним, малоимущие граждане могут получить социальную поддержку в размере до двух тыс. рублей в год. Эти средства могут быть направлены, в том числе, на приобретение приставки.

ИСТОЧНИК KP.RU