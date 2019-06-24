В Саратове задержан пьяный водитель на дымящемся автомобиле
В Саратове сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, у которого дымился автомобиль.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, машина неслась по Соколовогорскому проезду, нарушая правила дорожного движения.
Мужчина потерял управление, налетел на бордюр и повредил переднее колесо отечественного авто. При виде патруля он попытался бежать, но путь универсала заблокировали. В этот момент машина не выдержала стиля агрессивного водителя и задымилась.
Стражи порядка вытащили из салона пьяного водителя и передали его дорожным инспекторам.
Еще одного нарушителя в возрасте 31 лет задержали на улице Хвесина. Пьяный мужчина, которого уже привлекали к ответственности за этот стиль езды, сел за руль кроссовера без прав.
На лихача завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU