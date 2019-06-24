В Саратове задержан пьяный водитель на дымящемся автомобиле

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-24T10:41:53+03:00

Ему не удалось скрыться

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В Саратове сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя, у которого дымился автомобиль.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии по Саратовской области, машина неслась по Соколовогорскому проезду, нарушая правила дорожного движения.

Мужчина потерял управление, налетел на бордюр и повредил переднее колесо отечественного авто. При виде патруля он попытался бежать, но путь универсала заблокировали. В этот момент машина не выдержала стиля агрессивного водителя и задымилась.

Стражи порядка вытащили из салона пьяного водителя и передали его дорожным инспекторам.

Еще одного нарушителя в возрасте 31 лет задержали на улице Хвесина. Пьяный мужчина, которого уже привлекали к ответственности за этот стиль езды, сел за руль кроссовера без прав.

На лихача завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU