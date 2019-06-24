2019-06-24T10:35:46+03:00
Происшествия

В Балаково женщина ответит за выброшенного в окно ребенка

Мальчик чудом остался жив
Дарья Вострикова
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Перед балаковским судом предстанет женщина, которая покушалась на убийство своего годовалого ребенка.

Как рассказали «КП-Саратов», по версии следствия 7 февраля 2019 года около 16:00, 42-летняя женщина выбросила мальчика с балкона квартиры шестого этажа.

К счастью, малыш упал в сугроб, который смягчил удар от падения с высоты. С травмами ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, где врачи оказали ему помощь и он остался жив.

Сейчас мальчик живет с отцом, а на его мать завели уголовное дело.

В ходе расследования женщине провели стационарную психолого-психиатрическую экспертизу. Заключение показало, что гражданка страдает психическим расстройством и она не может осознавать, что и зачем она делает.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении к ней принудительных мер медицинского характера.

Отметим, что ранее следователи сообщали, что женщина выпала с ребенком из окна. Еще одна версия — мать выкинула малыша и прыгнула вслед за ним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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