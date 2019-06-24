Движение на улице Степана Разина закрыли для ремонта теплотрассы

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-24T10:31:56+03:00

На весь день перекрыта одна полоса движения на участке от Московской до Кутякова

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Движение транспорта по улице Степана Разина сегодня, 24 июня, значительно затруднено. Причина – ремонтные работы на трубопроводе, которые ведет компания «Т-Плюс». На участке Степана Разаина от улицы Московской до Кутякова закрыта одна полоса на проезжей части.

Энергетики предполагают, что работы завершат сегодня, к 20:00 и после этого откроют проезд.

ИСТОЧНИК KP.RU