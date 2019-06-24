В Саратовской области будет сделан месячный запас льготных лекарств

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-24T09:23:28+03:00

Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Примаков

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В Саратовской области будет сделан месячный запас жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Об этом в своем facebook заявил депутат Государственной думы Евгений Примаков.

- Губернатор Саратовской области Валерий Радаев постановил создать месячный запас по всем льготным медикаментам. Дело, сильно, очень уважаю, — написал Примаков в сообщении от 23 июня.

Напомним, ранее, 20 июня, во время прямой линии Президента России Владимира Путина, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о перебоях с лекарствами в Саратовской области.

После этого Валерий Радаев выступил с официальным комментарием, в котором подчеркнул, что выводы сделаны.

ИСТОЧНИК KP.RU