В Саратовской области будет сделан месячный запас льготных лекарств
В Саратовской области будет сделан месячный запас жизненно необходимых лекарственных препаратов.
Об этом в своем facebook заявил депутат Государственной думы Евгений Примаков.
- Губернатор Саратовской области Валерий Радаев постановил создать месячный запас по всем льготным медикаментам. Дело, сильно, очень уважаю, — написал Примаков в сообщении от 23 июня.
Напомним, ранее, 20 июня, во время прямой линии Президента России Владимира Путина, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила о перебоях с лекарствами в Саратовской области.
После этого Валерий Радаев выступил с официальным комментарием, в котором подчеркнул, что выводы сделаны.
ИСТОЧНИК KP.RU