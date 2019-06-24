2019-06-24T09:16:54+03:00
Происшествия

Работника АГЗС в Калининске оштрафовали за небезопасную заправку

Его обязали отдать 10 тыс.рублей
Дарья Вострикова
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Балашовский суд признал 59-летнего работника АГЗС в Калининске виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям

безопасности жизни и здоровья потребителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, следствием установлено, что 1 ноября 2018 года вечером мужчина по просьбе посетителя заправил его бытовой газовый баллон.

Он не проходил специального обучения, но знал, что это действие угрожает безопасности станции и ее клиентов.

Полиция получила информацию о том, что на этой заправочной станции совершаются противоправные и крайне опасные действия по заправке газом бытовых газовых баллонов.

Их подтвердила проверка, которая прошла 1 ноября 2018 года.

Еще до окончания следствия гражданин признал свою вину. Его обязали выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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