В Энгельсе рецидивист угнал машину чужой бывшей супруги

СЕГОДНЯ 09:02 2019-06-24T09:02:54+03:00

Автомобиль нашли в одном из местных дворов

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Полиция Энгельсского района раскрыла угон.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 28-летнего заявителя, в ночь с 7 на 8 апреля во дворе дома на проспекте Фридриха Энгельса кто-то угнал машину ВАЗ-2114 темно-синего цвета, принадлежащую его бывшей жене того же возраста.

В результате оперативно-розыскных мероприятий автомобиль обнаружили в дворах на улице Рабочих маевок.

По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний рецидивист.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU