В Энгельсе рецидивист угнал машину чужой бывшей супруги
Автомобиль нашли в одном из местных дворов
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Полиция Энгельсского района раскрыла угон.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 28-летнего заявителя, в ночь с 7 на 8 апреля во дворе дома на проспекте Фридриха Энгельса кто-то угнал машину ВАЗ-2114 темно-синего цвета, принадлежащую его бывшей жене того же возраста.
В результате оперативно-розыскных мероприятий автомобиль обнаружили в дворах на улице Рабочих маевок.
По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний рецидивист.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU