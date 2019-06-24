Завтра саратовские школьники узнают результаты ЕГЭ по обществознанию

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-24T08:50:47+03:00

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Завтра, 25 июня, саратовские школьники узнают результаты ЕГЭ по обществознанию.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, две недели назад почти 6 тыс.человек написали этот экзамен. Минимум, на который нужно его написать — 42 балла.

Если ученик не согласен с результатами, он может подать апелляцию 26 и 27 июня. Для этого нужно прийти на улицу Мичурина,89.

ИСТОЧНИК KP.RU