Завтра саратовские школьники узнают результаты ЕГЭ по обществознанию
Два дня можно будет подавать апелляцию
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Завтра, 25 июня, саратовские школьники узнают результаты ЕГЭ по обществознанию.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, две недели назад почти 6 тыс.человек написали этот экзамен. Минимум, на который нужно его написать — 42 балла.
Если ученик не согласен с результатами, он может подать апелляцию 26 и 27 июня. Для этого нужно прийти на улицу Мичурина,89.
ИСТОЧНИК KP.RU