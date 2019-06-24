В Саратове пройдет собрание общественного совета по новому пляжу
Он состоится в ближайшие дни
В Саратове появится пляжФото: Екатерина Семенова
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В Instagram volodin.saratov появился пост о работе по открытию пляжа в черте Саратова.
- В Саратове пока есть только один оборудованный пляж — это «Городские пески». Остальные места для купания не санкционированы, — напомнил канал, который ведут сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
Однако пляж в городе в скором времени появится.
- В ближайшее время пройдёт первое собрание нового общественного совета, — сообщает канал. На совете будут даны предложения по обустройству пляжа.
ИСТОЧНИК KP.RU