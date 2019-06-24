В Саратове пройдет собрание общественного совета по новому пляжу

СЕГОДНЯ 08:42 2019-06-24T08:43:15+03:00

Он состоится в ближайшие дни

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В Instagram volodin.saratov появился пост о работе по открытию пляжа в черте Саратова.

- В Саратове пока есть только один оборудованный пляж — это «Городские пески». Остальные места для купания не санкционированы, — напомнил канал, который ведут сторонники председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Однако пляж в городе в скором времени появится.

- В ближайшее время пройдёт первое собрание нового общественного совета, — сообщает канал. На совете будут даны предложения по обустройству пляжа.

ИСТОЧНИК KP.RU