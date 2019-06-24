В Саратове безработный мужчина похитил из чужой квартиры 100 тыс. рублей
На него завели уголовное дело
Изменить размер текста:
Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу денег у 30-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, гражданка обратилась в отдел 23 октября 2017 года. По ее словам, с 28 сентября по начало октября кто-то залез в ее квартиру на Шелковичной улице и унес оттуда 100 тыс. рублей.
По подозрению в совершении преступления задержали 35-летнего безработного мужчину, который во всем признался.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU