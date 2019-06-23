СКР: Мужчина в Марксе внезапно исчез с поверхности реки

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-23T17:44:44+03:00

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Следователи СУ СКР по Саратовской области в Марксовском межрайонным отделе выясняют обстоятельства гибели 34-летнего на пляже в черте города.

Днем 23 июля мужчина вместе с женой и детьми пришел на пляж реки Воложка, в черте города Маркс.

- Пока супруга занималась с детьми на берегу, мужчина вошел в реку и вдруг исчез с поверхности воды. Присутствовавшие на пляже отдыхающие бросились ему на помощь, извлекли мужчину из воды, однако, признаков жизни он уже не подавал. Следователями СК проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле погибшего мужчины не обнаружено, - рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Сейчас проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU