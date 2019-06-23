На пляже в Марксе утонул мужчина

СЕГОДНЯ 17:18 2019-06-23T17:40:52+03:00

Утопленнику было 34 года

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Днем 23 июля при купании на пляже города Маркс Саратовской области утонул 34-летний мужчина.

Его достали из воды отдыхающие на городском пляже, но спасти не смогли.

Прибывшие медики "скорой помощи" констатировали смерть купальщика.

Обстоятельства ЧП выясняют следователи регионального СК РФ.

Этот случай стал 16 в череде утопленников в регионе с начала июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU