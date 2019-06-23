На кольце у НИИ водитель шестерки сбил мальчика на переходе

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-23T14:03:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем 23 июня на улице Шехурдина автомобиль сбил 11-летнего мальчика на переходе.

ДТП произошло у дома №39 А около полудня.

ВАЗ- 2106 прямо на пешеходном переходе на кольце НИИ сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, ребенок получил различные травмы.

ГИБДД Саратова устанавливает все обстоятельства случившегося. Известно, что за рулем «шестерки» был 28-летний мужчина, который нарушил правила проезда пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU