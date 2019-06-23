На кольце у НИИ водитель шестерки сбил мальчика на переходе
Ребенка увезли в больницу
Изменить размер текста:
Днем 23 июня на улице Шехурдина автомобиль сбил 11-летнего мальчика на переходе.
ДТП произошло у дома №39 А около полудня.
ВАЗ- 2106 прямо на пешеходном переходе на кольце НИИ сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего, ребенок получил различные травмы.
ГИБДД Саратова устанавливает все обстоятельства случившегося. Известно, что за рулем «шестерки» был 28-летний мужчина, который нарушил правила проезда пешеходных переходов.
ИСТОЧНИК KP.RU