В перевернувшейся у Пугачева малолитражке пострадали двое детей и взрослый
В слетевшей с трассы машине был 5-летний мальчик и 10-летняя девочка
ДТП под Пугачевом. Фото областной службы спасения
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Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Пугачевском районе Саратовской области.
Авария произошла утром 23 июня в 33 км от города Пугачев на трассе Саратов-Самара-Волгоград у поселка Заволжский.
Автомобиль Daewoo Matiz съехал с дороги по склону и перевернулся. Все пассажиры и водитель сумели выбрать из покореженного авто до прибытия специалистов Облспаса. Три человека были госпитализированы прибывшими медиками, в том числе 5-летний мальчик и 10-летняя девочка.
Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU