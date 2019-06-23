2019-06-23T12:57:52+03:00
Происшествия

В перевернувшейся у Пугачева малолитражке пострадали двое детей и взрослый

В слетевшей с трассы машине был 5-летний мальчик и 10-летняя девочка
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ДТП под Пугачевом. Фото областной службы спасенияДТП под Пугачевом. Фото областной службы спасения
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Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Пугачевском районе Саратовской области.

Авария произошла утром 23 июня в 33 км от города Пугачев на трассе Саратов-Самара-Волгоград у поселка Заволжский.

Автомобиль Daewoo Matiz съехал с дороги по склону и перевернулся. Все пассажиры и водитель сумели выбрать из покореженного авто до прибытия специалистов Облспаса. Три человека были госпитализированы прибывшими медиками, в том числе 5-летний мальчик и 10-летняя девочка.

Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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