В перевернувшейся у Пугачева малолитражке пострадали двое детей и взрослый

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-23T12:57:52+03:00

В слетевшей с трассы машине был 5-летний мальчик и 10-летняя девочка

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Три человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в Пугачевском районе Саратовской области.

Авария произошла утром 23 июня в 33 км от города Пугачев на трассе Саратов-Самара-Волгоград у поселка Заволжский.

Автомобиль Daewoo Matiz съехал с дороги по склону и перевернулся. Все пассажиры и водитель сумели выбрать из покореженного авто до прибытия специалистов Облспаса. Три человека были госпитализированы прибывшими медиками, в том числе 5-летний мальчик и 10-летняя девочка.

Обстоятельства аварии устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU