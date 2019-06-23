Более 80 человек тушили пожар в здании Росимущества в Саратове
В ликвидации пожара 23 июня на улице Советской в Саратове приняли участие 82 человека, в том числе, 42 специалиста МЧС на 12 спецмашинах.
Сообщение о возгорании в доме №60 по улице Совесткая поступило в МЧС в районе 11 часов утра. Выяснилось, что пожар начался не в здании Аграрного университета, а на территории регионального Управления Росимущества. В кабинете на втором этаже пламя охватило 20 кв. метров.
- Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову №2. В 12.04 открытое горение было ликвидировано. Причина возникновения пожара устанавливается. В результате пожара погибших и пострадавших нет, - уточнили КП-Саратов в региональном ГУ МЧС.
Всего к тушению пожара в Росимуществе привлекались 82 человека и 21 единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU