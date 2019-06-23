Авария на Барнаульской оставила без воды жителей Заводского района

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-23T11:24:22+03:00

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До вечера 23 июня нарушено водоснабжение жителей нескольких улиц в Заводском районе Саратова.

Авария произошла на водопроводе на улице Барнаульская.

Как сообщили в ООО КВС, из-за этого без воды рискуют остаться в этот жаркий день жители домов на следующих улицах:

Озерный тупик, улица Кленовая, проспект Энтузиастов от Пензенской до Авиастроителей, улица Пензенская от Барнаульской до проспекта Энтузиастов.

Устранить повреждения и вернуть воду обещабют к 20.00 сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU