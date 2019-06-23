Авария на Барнаульской оставила без воды жителей Заводского района
Восстановить нормально водоснабжение планируют к 20.00
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До вечера 23 июня нарушено водоснабжение жителей нескольких улиц в Заводском районе Саратова.
Авария произошла на водопроводе на улице Барнаульская.
Как сообщили в ООО КВС, из-за этого без воды рискуют остаться в этот жаркий день жители домов на следующих улицах:
Озерный тупик, улица Кленовая, проспект Энтузиастов от Пензенской до Авиастроителей, улица Пензенская от Барнаульской до проспекта Энтузиастов.
Устранить повреждения и вернуть воду обещабют к 20.00 сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU