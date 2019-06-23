2019-06-23T10:47:04+03:00
Общество

Николай Панков поздравил СГУ с юбилеем

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Депутат Госдумы Николай Панков поздравил Саратовский госуниверситет с юбилеем.

- Сегодня 110 лет исполняется старейшему высшему учебному заведению нашего города - СГУ имени Н.Г. Чернышевского. Приятно, что университет по праву признан одним из ведущих образовательных центров российского и международного научного сообщества. Лично знаю многих выпускников и преподавателей. Достойные и интересные люди, искренне преданные своему делу. Поздравляю руководство, профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов ,всех сотрудников и выпускников университета с знаменательной датой. Желаю СГУ имени Н.Г. Чернышевского ещё долгие годы держать такую же высокую профессиональную планку и продолжать славные образовательные традиции, - написал Панков в своем Телеграм-канале "Пара слов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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