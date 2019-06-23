Жители улицы Чапаева в Саратове поблагодарили пожарных за спасение

СЕГОДНЯ 09:52 2019-06-23T10:52:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители улицы Чапаева в Саратове разместили в соцсетях благодарность пожарным и спасателям за самоотверженные действия при тушении большого пожара, который случился здесь 22 июня.

- Хочется выразить слова благодарности всем принявшим участие в тушении пожара 22.06.19 на Чапаева, 217. Благодаря их слаженным действиям огонь не охватил большую территорию на которой находятся строения, как ветхие застройки, так и более современные. А ещё там находится электроподстанция. И если бы огонь дошёл туда, вероятно были бы совсем иные последствия. Огромное спасибо за мужество и профессионализм. Удачи им в этой опасной и в такой нужной всем нам, профессии, - говорится в обращении.

Напомним, сигнал о возгорании в частном секторе поступил в 10:06.

На место тушения, по адресу Чапаева, 217, выехали 27 человек на девяти машинах. Ликвидировать возгорание удалось спустя два часа.

Общая площадь пожара составила 400 кв. м, один дом выгорел полностью, еще у двух огонь уничтожил кровли. Также в огне получили повреждения два автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожарные тянут рукава за 600 метров для тушения частного сектора на Чапаева

Рядом с местом ЧП нет работающих гидрантов [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU