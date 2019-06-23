2019-06-23T10:52:40+03:00
Происшествия

Жители улицы Чапаева в Саратове поблагодарили пожарных за спасение

Серьезный пожар угрожал большому числу домов и электроподстанции
Екатерина Семенова
Поделиться:
Пожар грозил перекинуться на соседние дома. Фото областной службы спасенияПожар грозил перекинуться на соседние дома. Фото областной службы спасения
Изменить размер текста:

Жители улицы Чапаева в Саратове разместили в соцсетях благодарность пожарным и спасателям за самоотверженные действия при тушении большого пожара, который случился здесь 22 июня.

- Хочется выразить слова благодарности всем принявшим участие в тушении пожара 22.06.19 на Чапаева, 217. Благодаря их слаженным действиям огонь не охватил большую территорию на которой находятся строения, как ветхие застройки, так и более современные. А ещё там находится электроподстанция. И если бы огонь дошёл туда, вероятно были бы совсем иные последствия. Огромное спасибо за мужество и профессионализм. Удачи им в этой опасной и в такой нужной всем нам, профессии, - говорится в обращении.

Напомним, сигнал о возгорании в частном секторе поступил в 10:06.

На место тушения, по адресу Чапаева, 217, выехали 27 человек на девяти машинах. Ликвидировать возгорание удалось спустя два часа.

Общая площадь пожара составила 400 кв. м, один дом выгорел полностью, еще у двух огонь уничтожил кровли. Также в огне получили повреждения два автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожарные тянут рукава за 600 метров для тушения частного сектора на Чапаева

Рядом с местом ЧП нет работающих гидрантов [фото]

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Авария на Барнаульской оставила без воды жителей Заводского района
В Саратове загорелся аграрный университет
Николай Панков поздравил СГУ с юбилеем
В Саратове сохраняется сильная жара в 35-37 градусов
В Саратовской области опрокинулись с рельсов два вагона поезда
В Саратове загорелся трамвай
В Волге под Саратовом утонул иностранец
В ДТП с тягачом пострадали двое взрослых и трое детей
В Саратовскую область пришла саранча
С начала сезона в Саратове посадили 177 тыс. цветов
Росгвардейцы спасли гаражный массив в Саратове от пожара
В столкновении Kia и Hyundai в центре Саратова пострадала девушка
В Жасминном двое рецидивистов избили мужчину ради еды
На Песчано-Уметском тракте столкнулись два авто
Солист Мариинского театра выступил в гала-концерте Театра оперы и балета в Саратове
Чуть не утонувший на пляже Саратова ребенок госпитализирован в коме
Пожар на Чапаева тушили 27 человек
Панков: Спасибо вам, защитники Отечества, ветераны войны и тыла
На городском пляже Саратова едва не утонул ребенок
Пожарные тянут рукава за 600 метров для тушения частного сектора на Чапаева
Валерий Радаев сделал заявление о заводе в Горном
В Балакове выложили «Воина-освободителя» из 10 тыс. свечей
В Балакове погиб 61-летний велосипедист