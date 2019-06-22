В Саратове загорелся трамвай
Вагон задымился возле Сенного рынка [видео]
У Сенного горит трамвай.
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В Саратове вечером 22 июня загорелся трамвай.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, вагон маршрута №11 задымился в районе Сенного рынка.
Это дежурный трамвай, который ходит ночью. По словам местных жителей, кроме него добраться из центра в Солнечный практически не на чем, так как автобусы в это время ходят также крайне нерегулярно. Вероятно, в связи с этим, пассажиры трамвая не спешили покинуть вагон, в надежде все-таки уехать после устранения поломки.
Скрин из группы "Трамваи и троллейбусы Саратова
ИСТОЧНИК KP.RU