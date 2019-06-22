2019-06-22T19:27:50+03:00
Общество

В Саратовскую область пришла саранча

Особая угроза – в Пугачевском районе
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области специалисты Россельхозцентра выявили очаги саранчи на полях.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, по оперативным данным на 21 июня обнаружены личинки итальянского пруса и кобылки в стадии личинок старшего возраста.

Вредители заселили площадь более 16 тыс. га. Максимальная плотность расселения – 40 штук на кв. м зарегистрирована в Пугачевском районе.

Кроме этого высокая степень зараженности итальянским прусом наблюдается в Ровенском, Красноармейском, Вольском, Энгельсском, Духовницком, Татищевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волге под Саратовом утонул иностранец
В ДТП с тягачом пострадали двое взрослых и трое детей
С начала сезона в Саратове посадили 177 тыс. цветов
Росгвардейцы спасли гаражный массив в Саратове от пожара
В столкновении Kia и Hyundai в центре Саратова пострадала девушка
В Жасминном двое рецидивистов избили мужчину ради еды
На Песчано-Уметском тракте столкнулись два авто
Солист Мариинского театра выступил в гала-концерте Театра оперы и балета в Саратове
Чуть не утонувший на пляже Саратова ребенок госпитализирован в коме
Пожар на Чапаева тушили 27 человек
Панков: Спасибо вам, защитники Отечества, ветераны войны и тыла
На городском пляже Саратова едва не утонул ребенок
Пожарные тянут рукава за 600 метров для тушения частного сектора на Чапаева
Валерий Радаев сделал заявление о заводе в Горном
В Балакове выложили «Воина-освободителя» из 10 тыс. свечей
В Балакове погиб 61-летний велосипедист