В Саратовскую область пришла саранча

СЕГОДНЯ 19:27 2019-06-22T19:27:50+03:00

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В Саратовской области специалисты Россельхозцентра выявили очаги саранчи на полях.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, по оперативным данным на 21 июня обнаружены личинки итальянского пруса и кобылки в стадии личинок старшего возраста.

Вредители заселили площадь более 16 тыс. га. Максимальная плотность расселения – 40 штук на кв. м зарегистрирована в Пугачевском районе.

Кроме этого высокая степень зараженности итальянским прусом наблюдается в Ровенском, Красноармейском, Вольском, Энгельсском, Духовницком, Татищевском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU