В Саратовскую область пришла саранча
Особая угроза – в Пугачевском районе
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В Саратовской области специалисты Россельхозцентра выявили очаги саранчи на полях.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, по оперативным данным на 21 июня обнаружены личинки итальянского пруса и кобылки в стадии личинок старшего возраста.
Вредители заселили площадь более 16 тыс. га. Максимальная плотность расселения – 40 штук на кв. м зарегистрирована в Пугачевском районе.
Кроме этого высокая степень зараженности итальянским прусом наблюдается в Ровенском, Красноармейском, Вольском, Энгельсском, Духовницком, Татищевском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU