В ДТП с тягачом пострадали двое взрослых и трое детей

СЕГОДНЯ 19:31 2019-06-22T19:32:02+03:00

Помощь была оказана на месте

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области в ДТП с тягачом пострадали пять человек.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась в 15 часов на 336-м километре автоподъезда к Саратову от трассы М6 «Каспий», в Лысогорском районе.

По предварительным данным, 39-летняя женщина на автомобиле Toyota врезалась в тягач Mercedes.

.

Травмы получили сама водитель и четверо пассажиров: 42-летний мужчина и дети 9, 7 и 1 года. Госпитализация им не потребовалась – пассажирам помощь оказали на месте врачи, а водителю назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU