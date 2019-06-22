2019-06-22T19:32:02+03:00
Происшествия

В ДТП с тягачом пострадали двое взрослых и трое детей

Помощь была оказана на месте
Екатерина Семенова
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В Саратовской области в ДТП с тягачом пострадали пять человек.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась в 15 часов на 336-м километре автоподъезда к Саратову от трассы М6 «Каспий», в Лысогорском районе.

По предварительным данным, 39-летняя женщина на автомобиле Toyota врезалась в тягач Mercedes.

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Травмы получили сама водитель и четверо пассажиров: 42-летний мужчина и дети 9, 7 и 1 года. Госпитализация им не потребовалась – пассажирам помощь оказали на месте врачи, а водителю назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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