В ДТП с тягачом пострадали двое взрослых и трое детей
Помощь была оказана на месте
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В Саратовской области в ДТП с тягачом пострадали пять человек.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария случилась в 15 часов на 336-м километре автоподъезда к Саратову от трассы М6 «Каспий», в Лысогорском районе.
По предварительным данным, 39-летняя женщина на автомобиле Toyota врезалась в тягач Mercedes.
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Травмы получили сама водитель и четверо пассажиров: 42-летний мужчина и дети 9, 7 и 1 года. Госпитализация им не потребовалась – пассажирам помощь оказали на месте врачи, а водителю назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU