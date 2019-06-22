В столкновении Kia и Hyundai в центре Саратова пострадала девушка
Еще два человека отказались от госпитализации [фото]
Фото Саратовской городской службы спасения
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В Центре Саратова произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, на пересечении Большой Казачьей и горького столкнулись Kia и Hyundai.
Пострадали водитель и пассажирка Kia, а также мужчина за рулем Hyundai.
Фото Саратовской городской службы спасения
Девушка была госпитализирована, оба водителя отказались ехать в больницу.
Городские спасатели обесточили автомобили и оказали помощь пострадавшим на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU