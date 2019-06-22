В столкновении Kia и Hyundai в центре Саратова пострадала девушка

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-22T17:33:16+03:00

Еще два человека отказались от госпитализации [фото]

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В Центре Саратова произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, на пересечении Большой Казачьей и горького столкнулись Kia и Hyundai.

Пострадали водитель и пассажирка Kia, а также мужчина за рулем Hyundai.

Фото Саратовской городской службы спасения

Девушка была госпитализирована, оба водителя отказались ехать в больницу.

Городские спасатели обесточили автомобили и оказали помощь пострадавшим на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU