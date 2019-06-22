2019-06-22T14:35:47+03:00
Происшествия

На Песчано-Уметском тракте столкнулись два авто

Lifan от удара отбросило на несколько метров [видео]
Екатерина Семенова
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Иномарка отлетела на несколько метров от места ДТПИномарка отлетела на несколько метров от места ДТПФото: Александр Уриевский
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На Песчано-Уметском тракте в Ленинском районе Саратова днем 22 июня столкнулись Lifan и легковушка.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла около 11:30.

У иномарки серьезно поврежден перед. От удара машину отбросило на несколько метров.

О пострадавших не сообщается.

ДТП на Песчано-Уметском тракте в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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