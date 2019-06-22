На Песчано-Уметском тракте столкнулись два авто
Lifan от удара отбросило на несколько метров [видео]
Иномарка отлетела на несколько метров от места ДТПФото: Александр Уриевский
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На Песчано-Уметском тракте в Ленинском районе Саратова днем 22 июня столкнулись Lifan и легковушка.
Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла около 11:30.
У иномарки серьезно поврежден перед. От удара машину отбросило на несколько метров.
О пострадавших не сообщается.
ДТП на Песчано-Уметском тракте в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU