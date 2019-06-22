На Песчано-Уметском тракте столкнулись два авто

СЕГОДНЯ 14:35 2019-06-22T14:35:47+03:00

Иномарка отлетела на несколько метров от места ДТП Фото: Александр Уриевский

Lifan от удара отбросило на несколько метров [видео]

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На Песчано-Уметском тракте в Ленинском районе Саратова днем 22 июня столкнулись Lifan и легковушка.

Как сообщил «КП-Саратов» очевидец, авария произошла около 11:30.

У иномарки серьезно поврежден перед. От удара машину отбросило на несколько метров.

О пострадавших не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716079" frameborder="0"></iframe> ДТП на Песчано-Уметском тракте в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU