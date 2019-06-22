Пожар на Чапаева тушили 27 человек
Работали девять расчетов [фото]
Фото Саратовской областной службы спасения
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ГУ МЧС по Саратовской области сообщило подробности крупного пожара на улице Чапаева.
Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, сигнал о возгорании частного сектора поступило в 10:06.
На место тушения, по адресу Чапаева, 217, выехали 27 человек на девяти машинах.
Общая площадь возгорания составила 400 кв. м, один дом выгорел полностью, еще у двух огонь уничтожил кровли.
Огнеборцы справились в 12:09.
ИСТОЧНИК KP.RU