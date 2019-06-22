Панков: Спасибо вам, защитники Отечества, ветераны войны и тыла

СЕГОДНЯ 12:53 2019-06-22T13:06:13+03:00

В День памяти и скорби возложены цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремля

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Депутат Госдумы РФ Николай Панков в День памяти и скорби опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост.

- Сегодня, в День памяти и скорби, не хочется громких слов и длинных речей. Сегодня хочется отдать дань памяти и уважения всем, кто не вернулся к родным, кто пропал без вести, погиб в боях или плену. Пока мы живем, мы будем помнить о них. Наша задача – сохранить и передать память будущим поколениям. Сегодня вместе с Президентом Владимиром Путиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и коллегами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Не устану говорить вам, дорогие наши защитники Отечества, ветераны войны и тыла: спасибо. Благодаря вашему мужеству, стойкости, любви к своей стране и вере в Победу, у нас есть Родина! Низкий всем вам поклон! – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU