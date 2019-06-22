2019-06-22T11:38:35+03:00
Общество

В Балакове выложили «Воина-освободителя» из 10 тыс. свечей

Акция прошла накануне Дня памяти и скорби [фото]
Екатерина Семенова
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21 июня, в канун Дня памяти и скорби в Балакове прошла акция «Свеча памяти».

Как сообщили «КП-Саратова» организаторы, ее провели активисты Балаковского местного отделения совместно с Саратовским региональным отделением Молодой Гвардии.

Тысячи жителей и гостей города Балаково вышли на улицу, чтобы принять участие в шествии, почтив память павшим и выжившим участникам Великой Отечественной Войны. Колонна начала свое движение с зажженными свечами от Памятника строителям пяти Всесоюзных ударных комсомольских строек. Участники акции выложили из 10 000 свечей портрет Советскому Воину-Победителю около Обелиска Памяти балаковцев, погибших в Великой Отечественной войне.

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- 22 июня навсегда в истории нашей страны останется днем памяти и скорби. Нет такой семьи в России, где память о Великой Отечественной войне проходит стороной. Акция «Свеча памяти» объединяет тех, кто помнит защитников Родины, тружеников тыла, узников концлагерей и всех жертв той ужасной войны. Нам всем дарована жизнь под мирным небом, за что мы в неоценимом долгу перед предками, – отметил Дмитрий Горбунов, руководитель Саратовского регионального отделения Молодой Гвардии.

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Уже в третий год молодогвардейцы, в память о подвиге, который совершили наши предки, собираются у вечного огня. Так, ранее участники акции выложили из нескольких тысяч свечей композицию «Родина-мать зовет!». В прошлом году пламенем была выставлена фотография «Комбат». В этом году тысячи свечей слились в силуэте «Воина-освободителя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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