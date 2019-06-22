После ДТП в центре Саратова иномарка протаранила столб
Один из водителей госпитализирован
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На пересечении улиц Московская и Рахова в Саратове столкнулись две иномарки.
Как сообщили «КП-Саратов в ГИБДД региона, авария произошла утром 22 июня, в 05:00.
Перекресток не поделили Kia под управлением 29-летнего водителя и Daewoo Matiz, за рулем которой находился 48-летний автомобилист.
От удара Kia отлетела в сторону и врезалась в столб. Водитель другой иномарки госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU