После ДТП в центре Саратова иномарка протаранила столб

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-22T11:17:37+03:00

Один из водителей госпитализирован

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На пересечении улиц Московская и Рахова в Саратове столкнулись две иномарки.

Как сообщили «КП-Саратов в ГИБДД региона, авария произошла утром 22 июня, в 05:00.

Перекресток не поделили Kia под управлением 29-летнего водителя и Daewoo Matiz, за рулем которой находился 48-летний автомобилист.

От удара Kia отлетела в сторону и врезалась в столб. Водитель другой иномарки госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU