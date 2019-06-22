Солист Мариинского театра выступил в гала-концерте Театра оперы и балета в Саратове
20 июня в Театре оперы и балета состоялся заключительный гала-концерт «Шедевры балетной классики». На трехчасовое мероприятие собрался полный зал.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», концерт открывал краковяк из оперы «Жизнь за царя» Михаила Глинки. Яркое и энергичное исполнение танца зарядила положительной энергией зрителей уже с первого номера.
Одним из завораживающих моментов вечера стал номер заслуженной артистки России Натальи Колосовой. Она исполнила «Умирающего лебедя» Камиля Сен-Санса. Солистка танцевала в сопровождение фортепиано и виолончели.
Фото Армена Осипяна
Овации заслужили Кристина Кочетова и Алексей Михеев. Они исполнили «Классический па-де-де» Даниэля Обера в первом отделении и па-де-де из балета «Пламя Парижа» Бориса Асафьева во втором.
Также зрители тепло приняли солиста Мариинского театра и лауреата Международных конкурсов Сергея Кононенко (Санкт-Петербург). Он вместе с солисткой саратовской труппы Верой Шариповой исполнил адажио из балета «Кармен-сюита» Альберто Алонсо и гран-па из балета «Дон-Кихот».
Фото Армена Осипяна
Во время финального поклона на сцену вышел дирижер театра Медет Тургумбаев. Он бросил букет цветов в оркестровую яму для первой скрипки, что вызвало щедрые овации у зрителей.
В заключение концерта сотрудник театра вынес исполнителям корзину цветов, а зрители вручили букеты любимым солистам. Почти десять минут гости вечера не отпускали танцоров и стоя аплодировали.
Фото Армена Осипяна
Сезон 2018-2019 у Театра оперы и балета был ярким и насыщенным. В феврале возобновился показ оперы «Евгений Онегин». В начале года театр с успехом провел проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене», в котором принимали участие солисты ведущих театров России. Главным событием сезона стал XXXII Собиновский музыкальный фестиваль «Герои истории в музыкальной классике». В рамках фестиваля театр представил премьеру оперы «Царская невеста».
ИСТОЧНИК KP.RU