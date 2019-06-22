Бусаргин пообещал избавиться от перевозчиков с душными автобусами в Саратове

СЕГОДНЯ 10:19 2019-06-22T10:23:15+03:00

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Заместитель председателя правительства Саратовской области Роман Бусаргин лично проверил работу нескольких популярных автобусных маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» в секретариате зампреда, для инспекционных поездок он выбрал автобусы №»2д, 53 и 90, проехав от Кутякова до Сенного рынка и обратно на Чапаева.

Пассажиры жаловались Бусаргину на духоту в салонах, а также невозможность платить за проезд банковской картой. Напомним, ранее «Комсомолка» получила официальный ответ от мэрии, что безналичный проезд во всех автобусах Саратова будет введен с 10 июля в обязательном порядке.

Также недовольство жителей вызвано тем, что после 22 часов большинство автобусов перестают ходить.

- Выявлен ряд нарушений: некомфортный температурный режим, неудовлетворительное состояние сидений, отсутствие условий для безналичного расчета, информационных цифровых табло. Организатором перевозок является администрация Саратова, у которой уже с 8 июля появится законодательная основа для ежедневной проверки транспорта. Необходимо обеспечить жесткий контроль за выполнением техусловий, которые были прописаны в аукционной документации. Если перевозчики не могут гарантировать саратовцам необходимое качество работы общественного транспорта – с ними распрощаются, – заявил Роман Бусаргин по итогам поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU