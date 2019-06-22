Александр Романов: Мы должны свято хранить память о Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-22T11:05:31+03:00

Председатель облдумы обратился к жителям в День памяти и скорби

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Председатель Саратовской областной думы Александр Романов обратился к жителям в День памяти и скорби.

- Дорогие земляки!

В истории России немало трагических событий, но 22 июня 1941 года – особая дата для всех граждан нашей страны. Живы свидетели начала этой кровопролитной войны, ее участники, в семьях хранятся фотографии родных, отдавших жизнь, здоровье и все силы за свободу Родины.

Рассвет 22 июня изменил жизнь многих, разделив её на «до» и «после». Для пограничников Брестской крепости он стал последним, а вчерашние выпускники, не успев сменить нарядную одежду, отправились в военкоматы записываться на фронт.

С этого дня началось время тяжелых испытаний, выявившее в людях самые лучшие качества – самопожертвование, безграничную любовь к родной земле, взаимовыручку и готовность сделать все возможное для победы над фашизмом. Это – День памяти и скорби для нашего народа.

Мы, наши дети, внуки, правнуки и все последующие поколения должны свято хранить память о Великой Отечественной войне и людях, подаривших нам мир и свободу. Вечная память героям! – цитирует слова Александра Романова сайт облдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU