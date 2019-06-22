Пенсионер на иномарке выехал на встречную полосу и сбил пешехода в Саратове

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-22T09:59:48+03:00

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В Ленинском районе Саратова вечером 21 июня был сбит пешеход на переходе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 19 часов напротив дома №13а/2 по улице 2-я Прокатная.

По предварительной версии, 69-летний водитель автомобиля Audi нарушил правила проезда пешеходных переходов и допустил наезд на 29-летнего мужчину.

Пострадавший был госпитализирован.

Очевидцы предоставили «КП-Саратов» фото, на которых видно, что иномарка находится на встречной полосе, переехав через сплошную полосу.

Фото соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU