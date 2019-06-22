В подземном переходе не 3-й Дачной у электромеханика отняли драгоценности
Грабитель продал их неизвестному на Сенном рынке
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В Ленинском районе Саратова ограбили электромеханика.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, заявление о преступлении поступило в полицию 10 июня.
По словам потерпевшей, 50-летней женщины-электромеханика, неизвестный открыто похитил у нее золотую цепочку, кулон и крестик. Это произошло в подземном переходе на 3-й Дачной.
Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого – 29-летнего ранее судимого мужчину. Он успел продать ювелирные изделия неизвестному на Сенном рынке.
ИСТОЧНИК KP.RU