В подземном переходе не 3-й Дачной у электромеханика отняли драгоценности

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-22T09:33:57+03:00

Грабитель продал их неизвестному на Сенном рынке

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В Ленинском районе Саратова ограбили электромеханика.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, заявление о преступлении поступило в полицию 10 июня.

По словам потерпевшей, 50-летней женщины-электромеханика, неизвестный открыто похитил у нее золотую цепочку, кулон и крестик. Это произошло в подземном переходе на 3-й Дачной.

Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого – 29-летнего ранее судимого мужчину. Он успел продать ювелирные изделия неизвестному на Сенном рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU