СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-22T10:59:20+03:00

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В Саратове ищут свидетелей ДТП с участием автомобиля Росгвардии.

Как стало известно «КП-Саратов» из соцсетей, для восстановления обстоятельства аварии в Заводском районе необходимо видео с регистраторов.

Свидетелей ДТП просят откликнуться по телефону: 8-937-257-13-00.

Напомним, ДТП произошло днем на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Энтузиастов. Там столкнулись грузовик МАЗ, «Лада Гранта» Росгвардии, и две иномарки: Mazda и Chevrolet.

ИСТОЧНИК KP.RU