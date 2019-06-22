В Саратове ищут свидетелей ДТП с участием автомобиля Росгвардии
Необходимо видео с регистраторов
Фото соцсетей
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В Саратове ищут свидетелей ДТП с участием автомобиля Росгвардии.
Как стало известно «КП-Саратов» из соцсетей, для восстановления обстоятельства аварии в Заводском районе необходимо видео с регистраторов.
Свидетелей ДТП просят откликнуться по телефону: 8-937-257-13-00.
Напомним, ДТП произошло днем на пересечении улицы Орджоникидзе и проспекта Энтузиастов. Там столкнулись грузовик МАЗ, «Лада Гранта» Росгвардии, и две иномарки: Mazda и Chevrolet.
ИСТОЧНИК KP.RU